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Цукерберг виступив у Європарламенті: про що говорив глава Facebook

334 Читать новость на русском
Європарламент
Європарламент / europarl.europa.eu

Глава Facebook Марк Цукерберг у вівторок, 22 травня, прийшов у Європарламент, щоб пояснити ситуацію з витоком персональних даних користувачів через фірму Cambridge Analytica.

Про це пише "Голос Америки".

Під час виступу Цукерберг визнав помилки його компанії в сфері безпеки даних користувачів. Також він розповів, як його команда працює над виправленням ситуації.

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На цю ж тему Цукерберг вже виступав перед законодавцями США. Аналітики тоді твердили, що своїми відповідями СЕО Facebook дещо нівелював негативний ефект від новин про витік персональних даних.

Нагадаємо, у березні стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Марк Цукерберг Facebook Європарламент
Джерело: 24 Канал
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