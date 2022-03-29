Иванофранковцам на ярмарке удалось собрать более 40 тысяч гривен. Об этом сообщают местные СМИ 28 марта.

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На Вечевой площади состоялся благотворительный мини-ярмарка "Сладкая помощь". Все вырученные средства перевели на закупку амуниции.

Также в рамках этого проекта организовали два мастер-класса по выпечке печенья, кексов и сенабонов для внутриперемещенных лиц. Затем эти вкусности продавали на ярмарке.

Организаторы вместе с волонтерами продали почти всю выпечку. Вкусности им предоставили около 20 пекарей и 6 местных пекарен, в том числе продукции были и вкусности из мастер-класса. Так за 3 часа собрали 42 500 гривен,

– говорится в сообщении.

Акцию провели во второй раз, но в этот раз было выпечки было гораздо больше. В прошлый раз удалось собрать около 8 тысяч гривен за 40 минут.

Благотворительная мини-ярмарка для помощи ВСУ / Фото GALKA.IF.UA

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