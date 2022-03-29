Іванофранківцям на ярмарку вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Про це повідомляють місцеві ЗМІ 28 березня.

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На Вічевому майдані відбувся благодійний мініярмарок "Солодка допомога". Усі вторговані кошти переказали на закупівлю амуніції.

Також у рамках цього проєкту організували два майстер-класи з випікання печива, кексів і сінабонів для внутрішньо переміщених осіб. Потім ці смаколики продавали на ярмарку.

Організатори разом із волонтерами продали майже всю випічку. Смаколики їм надали також яку передали їм близько 20 пекарів та 6 місцевих пекарень, у тому числі продукції були й смаколики з майстер-класу. Так за 3 години зібрали 42 500 гривень,

– мовиться в повідомленні.

Акцію провели вдруге, але цього разу було випічки було набагато більше. Минулого разу вдалося зібрати близько 8 тисяч гривень за 40 хвилин.

Благодійний мініярмарок для допомоги ЗСУ / Фото GALKA.IF.UA

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