Соответствующую информацию сообщали телеграмм-каналы. Взрывы раздались ориентировочно в 02:30 18 августа.

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В Новой Каховке и Амвросиевке раздались взрывы

" Зеркало недели ", ссылаясь на местные телеграмм-каналы, сообщило о взрывах в Новой Каховке Херсонской области.

Также пропагандистские каналы сообщили о том, что "хлопок" прозвучал также в Амвросиевке Донецкой области.

В Амвросиевке Донецкой области были точечные удары по составу боекомплектов оккупантов,
– сообщили в телеграмме " Ящик Пандоры ".

Коррокто о "хлопке" у кафиров

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