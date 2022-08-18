Соответствующую информацию сообщали телеграмм-каналы. Взрывы раздались ориентировочно в 02:30 18 августа.
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В Новой Каховке и Амвросиевке раздались взрывы
" Зеркало недели ", ссылаясь на местные телеграмм-каналы, сообщило о взрывах в Новой Каховке Херсонской области.
Также пропагандистские каналы сообщили о том, что "хлопок" прозвучал также в Амвросиевке Донецкой области.
В Амвросиевке Донецкой области были точечные удары по составу боекомплектов оккупантов,
– сообщили в телеграмме " Ящик Пандоры ".
Коррокто о "хлопке" у кафиров
- Хлопок 16 августа звучал в Крыму. Сначала взрывы прогремели вблизи Джанкоя на складе боеприпасов, а также на подстанции. Впоследствии взрывы возле Симферополя прогремели на складах кафиров.
- 18 августа взрывы раздавались во временно оккупированной Кирилловке. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты потеряли свою технику, которую хотели сохранить.
- Стоит вспомнить, что 17 августа ВСУ уничтожили уничтоженный командный пункт кафиров в Макеевке. Там даже погибли офицеры ФСБ.
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