Цветочная инсталляция "Призрак Киева" попала в реестр рекордов Украины

Композицию внесли в Национальный реестр рекордов Украины в номинации "Самая большая цветочно-патриотическая композиция". Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, в это сложное время столица не забывает о чистоплотном и красивом виде улиц, парков и скверов. В частности, улицы и зеленые зоны Киева украшают цветами. Да, этой весной в разных районах города из цветов создали около трех десятков патриотических композиций. Эти локации обустраивали работники "Киевзеленстроя".



В Киеве создали множество патриотических композиций из цветов / Фото с сайта Виталия Кличко

Всего для создания патриотических композиций в Киеве высадили 320 тысяч цветов. Все они были выращены в теплицах и оранжереях районных предприятий, входящих в "Киевзеленстрой".

Коллектив "Киевзеленстроя" Подольского района создал композицию в виде легендарного "Призрака Киева". Командование Воздушных Сил ВСУ утверждает, что "Призрак Киева" - это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы,

– отметил мэр.

Он добавил, что площадь этого цветника 150 квадратных метров, размер 10 на 15 метров, высадили здесь 23,5 тысяч цветов. Именно эта композиция сегодня внесена в Национальный реестр рекордов Украины в Номинации "Самая большая цветочно-патриотическая композиция".



Цветочная инсталляция "Призрак Киева" попала в реестр рекордов Украины / Фото с сайта Виталия Кличко

Также городской голова отметил, что кроме украинской символики такой как трезубец, флаги, вышиванки, рушники, были избраны и темы, отражающие настоящее Украины.

В частности, цветник в виде знаменитой марки с российским кораблем, самолета "Мрия", за основу которого взят детский рисунок, а также изображение кормящей матери малыша в метро.



Цветочная композиция в виде марки с российским кораблем / Фото с сайта Виталия Кличко



Цветочная композиция в виде самолета "Мрия" / Фото с сайта Виталия Кличко

Цветочная композиция кормящей матери в метро / Фото с сайта Виталия Кличко

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