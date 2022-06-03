Квіткова інсталяція "Привид Києва" потрапила до реєстру рекордів України

Композицію внесли до Національного реєстру рекордів України в номінації "Найбільша квітково-патріотична композиція". Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

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За словами Кличка, у цей складний час столиця не забуває про охайний і гарний вигляд вулиць, парків та скверів. Зокрема, вулиці і зелені зони Києва прикрашають квітами. Так, цієї весни в різних районах міста з квітів створили близько трьох десятків патріотичних композицій. Ці локації облаштовували працівники "Київзеленбуду".



У Києві створили безліч патріотичних композицій з квітів / Фото з сайту Віталія Кличка

Загалом для створення патріотичних композицій у Києві висадили 320 тисяч квітів. Всі вони були вирощені у теплицях та оранжереях районних підприємств, що входять до "Київзеленбуду".

Колектив "Київзеленбуду" Подільського району створив композицію у вигляді легендарного "Привида Києва". Командування Повітряних Сил ЗСУ стверджує, що "Привид Києва" – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці,

– зазначив мер.

Він додав, що площа цього квітника 150 квадратних метрів, розмір 10 на 15 метрів, висадили тут 23,5 тисячі квітів. Саме ця композиція сьогодні внесена до Національного реєстру рекордів України в Номінації "Найбільша квітково-патріотична композиція".



Квіткова інсталяція "Привид Києва" потрапила до реєстру рекордів України / Фото з сайту Віталія Кличка

Також міський голова зауважив, що, окрім української символіки такої як тризуб, прапори, вишиванки, рушники, були обрані і теми, що відображають сьогодення України.

Зокрема, квітник у вигляді знаменитої марки з російським кораблем, літака "Мрія", за основу якого взятий дитячий малюнок, а також зображення матері, яка годує малюка в метро.



Квіткова композиція у вигляді марки з російським кораблем / Фото з сайту Віталія Кличка



Квіткова композиція у вигляді літака "Мрія" / Фото з сайту Віталія Кличка

Квіткова композиція матері, яка годує малюка в метро / Фото з сайту Віталія Кличка

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