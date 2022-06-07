Об этом глава государства сообщил в интервью Financial Times. Зеленский подтвердил, что действительно счастлив, что Борис Джонсон остался премьер-министром.

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Борис Джонсон – это друг Украины, – Зеленский

Я действительно считаю, что Джонсон – реальный друг Украины. Я считаю его нашим союзником, а Британию нашим большим другом. Я не знаю, какие у них внутренние политические процессы. Правда, не знаю деталей. Я думаю, что Джонсон знает больше о нас, чем я об их ситуации,

– объяснил глава государства.

Зеленский заметил, что с Джонсоном общается преимущественно о помощи Украине. Премьер Великобритании открыто выступает в поддержку нашего государства в противостоянии российской агрессии.

Глава государства добавил, что благодарен тем людям, благодаря которым Украина вечером 6 июня не потеряла столь мощного союзника.

На то, что Джонсон остается, ранее отреагировал Подоляк

Отметим, что ранее в Офисе Президента уже отреагировали на то, что голосование о вотуме недоверия Джонсону провалилось. Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже назвал британского премьера большим другом Украины. Подоляк отметил, что именно Джонсон одним из первых понял всю опасность, которая идет от России, и стал бок о бок с украинским народом.

Важно! Сам Борис Джонсон подчеркнул, что доволен результатами голосования в парламенте Британии. Он отметил, что теперь британцы смогут обсуждать то, что их беспокоит, а не внутренние распри политиков.

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Голосование за вотум недоверия Джонсону: коротко

Часть депутатов-консерваторов были возмущены поведением Бориса Джонсона. Речь идет о случае еще во время первого локдауна, когда он с женой посетил вечеринку.

Несмотря на то, что премьер извинился за свой поступок, депутаты говорили, что доверие к главе правительства подорвано.

За голосование о вотуме недоверия Борису Джонсону удалось собрать более 50 голосов.

Назначили его на вечер 6 июня в Палате общин.

Голосов для вотума недоверия не хватило.

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