Коцюбайло, комментируя год полномасштабной войны, отмечал, что Путин не ожидал такого сопротивления, что его войска будут убивать везде.

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Военный объяснил, что именно поэтому диктатор постоянно меняет цели спецоперации. У него не получилось захватить целую Украину, поэтому он бросил силы на Донбасс и стал угрожать ядерным оружием. Несмотря на это Коцюбайло предупреждал, что россиян нельзя недооценивать.

Да, они разбиты, но у них еще есть ресурс – и человеческий, и техники и оружия. Сейчас Путин ищет союзников, кто будет снабжать его этой техникой и оружием. Он не даст заднюю, не смирится с тем, что есть. Он готов воевать много лет,

– говорил защитник.

От чего зависит победа Украины

По словам Коцюбайло, наша победа зависит от того, насколько нас будет поддерживать Америка и Европа, а также сколько будут давать нам техники и боеприпасы.

"Вооружение – это хорошо, но все зависит от людей. Наши люди лучшие. Чему-то научатся, что-нибудь сделают. Поэтому мы и победим", – говорил Коцюбайло.

Он подчеркнул, так легко, как во время контрнаступления в Харьковской области, уже не будет. Враг проанализировал свои ошибки. Однако Украина продолжит освобождать свои земли.