Коцюбайло, коментуючи рік повномасштабної війни, зазначав, Путін не очікував такого опору, що його війська вбиватимуть скрізь.

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Військовий пояснив, що саме тому диктатор постійно змінює цілі спецоперації. У нього не вийшло захопити цілу Україну, тому він кинув сили на Донбас та почав погрожувати ядерною зброєю. Попри це, Коцюбайло попереджав, що росіян не можна недооцінювати.

Так, вони розбиті, але у них ще є ресурс – і людський, і техніки, і зброї. Зараз Путін шукає союзників, хто буде постачати йому цю техніку і зброю. Він не дасть задню, не змириться з тим, що є. Він готовий воювати багато років,

– говорив захисник.

Від чого залежить перемога Україна

За словами Коцюбайла, наша перемога залежить від того, наскільки нас буде підтримувати Америка та Європа, а також скільки будуть давати нам техніки і боєприпасів.

"Озброєння – це добре, але все залежить від людей. Наші люди найкращі. Будь-чого навчаться, будь-що зроблять. Тому ми і переможемо", – говорив Коцюбайло.

Він наголосив, так легко, як під час контрнаступу на Харківщині, вже не буде. Ворог проаналізував свої помилки. Однак Україна продовжить звільняти свої землі.