Стенопись появилась на здании возле Центра современного искусства "Centre Pompidou". На нем изображена современная версия картины "Свобода, ведущая народ". Только у нее вместо флага Франции в руках украинский стяг.

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Да здравствует украинское сопротивление

Мурал нарисовал талантливый украинский художник Никита Кравцов. Он сопровождается призывом "Vive la résistance ukrainienne!". Если перевести на украинский, то он звучит так: "Да здравствует украинское сопротивление!".



Так выглядит мурал на стене здания в Париже / Фото Mairie de Paris Centre

А так проводили подготовку к его рисованию / Фото Mairie de Paris Centre

А так проводили подготовку к его рисованию / Фото Mairie de Paris Centre

Отметим, что муралы в поддержку Украины уже появились в нескольких европейских городах.

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