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      "Да здравствует Путин": в Гаити обострились протесты с нотками "русского мира"

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      "Да здравствует Путин": в Гаити обострились протесты с нотками "русского мира"
      "Да здравствует Путин": в Гаити обострились протесты с нотками "русского мира" / CTVNews

      В столице Гаити Порт-о-Пренс обострились массовые протесты против президента страны Жовенеля Моиза. Его демонстранты называют ставленником Вашингтона.

      Митингующие сожгли флаг США, скандируя: "Долой американцев, да здравствует Путин!". Протесты в республике продолжаются с 7 февраля и активисты уже обратились за помощью в разрешении кризиса к Москве, Каракасу и Пекину, сообщает Le Journal de Montreal.

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      Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем, – заявил лидер группы митингующих.

      Протестующие обвиняют президента Моиза в неспособности обеспечить граждан республики жизненно необходимыми вещами. Лидера Гаити также подозревают в растрате денег.

      С начала протестов на Гаити погибли по меньшей мере 7 человек. Еще несколько десятков человек получили ранения, в том числе один из журналистов, освещавших события.

      Акции протеста привели к столкновениям с правоохранителями. Последние применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

      Президент страны уходить с поста не планирует. Он заявил, что не отдаст Гаити в руки наркодилеров, и призвал недовольных перейти к диалогу ради прекращения гражданской войны.

      Власти США отозвали из республики всех второстепенных дипломатов и призвали своих граждан воздержаться от поездок туда.

      Смотрите видео беспорядков в Гаити​:

      Протесты в Гаити: смотрите видео​

       

      blog_ava
      17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Российская пропаганда столкновения Протесты Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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