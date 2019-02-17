"Да здравствует Путин": в Гаити обострились протесты с нотками "русского мира"
В столице Гаити Порт-о-Пренс обострились массовые протесты против президента страны Жовенеля Моиза. Его демонстранты называют ставленником Вашингтона.
Митингующие сожгли флаг США, скандируя: "Долой американцев, да здравствует Путин!". Протесты в республике продолжаются с 7 февраля и активисты уже обратились за помощью в разрешении кризиса к Москве, Каракасу и Пекину, сообщает Le Journal de Montreal.
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Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем, – заявил лидер группы митингующих.
Протестующие обвиняют президента Моиза в неспособности обеспечить граждан республики жизненно необходимыми вещами. Лидера Гаити также подозревают в растрате денег.
С начала протестов на Гаити погибли по меньшей мере 7 человек. Еще несколько десятков человек получили ранения, в том числе один из журналистов, освещавших события.
Акции протеста привели к столкновениям с правоохранителями. Последние применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Президент страны уходить с поста не планирует. Он заявил, что не отдаст Гаити в руки наркодилеров, и призвал недовольных перейти к диалогу ради прекращения гражданской войны.
Власти США отозвали из республики всех второстепенных дипломатов и призвали своих граждан воздержаться от поездок туда.
Смотрите видео беспорядков в Гаити:
Протесты в Гаити: смотрите видео