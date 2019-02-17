"Да здравствует Путин": в Гаити обострились протесты с нотками "русского мира"

В столице Гаити Порт-о-Пренс обострились массовые протесты против президента страны Жовенеля Моиза. Его демонстранты называют ставленником Вашингтона.

Митингующие сожгли флаг США, скандируя: "Долой американцев, да здравствует Путин!". Протесты в республике продолжаются с 7 февраля и активисты уже обратились за помощью в разрешении кризиса к Москве, Каракасу и Пекину, сообщает Le Journal de Montreal.

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Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем, – заявил лидер группы митингующих.

Lots of these circulating on social media in #Haiti showing Americans burning the US flag. pic.twitter.com/2efL7GnLF3 — HaitiInfoProject (@HaitiInfoProj) 16 февраля 2019 г.

"Señor Putin: necesitamos su ayuda para Haití". El que se quemó con EEUU, ve un marine y llora.



Miércoles 13 de febrero de 2019, Puerto Príncipe.



Foto de Jean Marc Herve Abelard, EFE pic.twitter.com/J1s2QMONgB — Juan Manuel Karg (@jmkarg) 16 февраля 2019 г.

Протестующие обвиняют президента Моиза в неспособности обеспечить граждан республики жизненно необходимыми вещами. Лидера Гаити также подозревают в растрате денег.

С начала протестов на Гаити погибли по меньшей мере 7 человек. Еще несколько десятков человек получили ранения, в том числе один из журналистов, освещавших события.

Акции протеста привели к столкновениям с правоохранителями. Последние применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Президент страны уходить с поста не планирует. Он заявил, что не отдаст Гаити в руки наркодилеров, и призвал недовольных перейти к диалогу ради прекращения гражданской войны.

Власти США отозвали из республики всех второстепенных дипломатов и призвали своих граждан воздержаться от поездок туда.

Gli abitanti di #Haiti hanno bruciato la bandiera USA e hanno chiesto aiuto alla Russia https://t.co/erHkMNFvBs pic.twitter.com/ZEJ8A8dumH — Sputnik Italia (@sputnik_italia) 17 февраля 2019 г.

Смотрите видео беспорядков в Гаити​:

Протесты в Гаити: смотрите видео​