"Хай живе Путін": у Гаїті загострилися протести з нотками "русского міра"
У столиці Гаїті Порт-о-Пренс загострилися масові протести проти президента країни Жовенеля Моїза. Його демонстранти називають ставлеником Вашингтона.
Мітингувальники спалили прапор США, скандуючи: "Геть американців, хай живе Путін!". Протести в республіці тривають з 7 лютого і активісти вже звернулися по допомогу у розв'язанні кризи до Москви, Каракаса і Пекіна, повідомляє Le Journal de Montreal.
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Ми хочемо заявити про остаточний розрив зі США, з нас досить американської окупації, ми так більше не можемо, – заявив лідер групи мітингувальників.
Протестувальники звинувачують президента Моїза в нездатності забезпечити громадян республіки життєво необхідними речами. Лідера Гаїті також підозрюють у розтраті грошей.
З початку протестів у Гаїті загинули щонайменше 7 людей. Ще кілька десятків осіб зазнали поранень, у тому числі один з журналістів, які висвітлювали події.
Акції протесту призвели до сутичок з правоохоронцями. Останні застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Президент країни йти з посади не планує. Він заявив, що не віддасть Гаїті в руки наркодилерів, і закликав незадоволених перейти до діалогу заради припинення громадянської війни.
Влада США відкликала з республіки всіх другорядних дипломатів і закликала своїх громадян утриматися від поїздок туди.
Дивіться відео з заворушень у Гаїті:
Протести у Гаїті: дивіться відео