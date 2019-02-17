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      "Хай живе Путін": у Гаїті загострилися протести з нотками "русского міра"

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      "Хай живе Путін": у Гаїті загострилися протести з нотками "русского міра"
      "Хай живе Путін": у Гаїті загострилися протести з нотками "русского міра" / CTVNews

      У столиці Гаїті Порт-о-Пренс загострилися масові протести проти президента країни Жовенеля Моїза. Його демонстранти називають ставлеником Вашингтона.

      Мітингувальники спалили прапор США, скандуючи: "Геть американців, хай живе Путін!". Протести в республіці тривають з 7 лютого і активісти вже звернулися по допомогу у розв'язанні кризи до Москви, Каракаса і Пекіна, повідомляє Le Journal de Montreal.

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      Ми хочемо заявити про остаточний розрив зі США, з нас досить американської окупації, ми так більше не можемо, – заявив лідер групи мітингувальників.

      Протестувальники звинувачують президента Моїза в нездатності забезпечити громадян республіки життєво необхідними речами. Лідера Гаїті також підозрюють у розтраті грошей.

      З початку протестів у Гаїті загинули щонайменше 7 людей. Ще кілька десятків осіб зазнали поранень, у тому числі один з журналістів, які висвітлювали події.

      Акції протесту призвели до сутичок з правоохоронцями. Останні застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

      Президент країни йти з посади не планує. Він заявив, що не віддасть Гаїті в руки наркодилерів, і закликав незадоволених перейти до діалогу заради припинення громадянської війни.

      Влада США відкликала з республіки всіх другорядних дипломатів і закликала своїх громадян утриматися від поїздок туди.

      Дивіться відео з заворушень у Гаїті:

      Протести у Гаїті: дивіться відео

       

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      Теги: Протести Сутички Російська пропаганда Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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