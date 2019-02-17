"Хай живе Путін": у Гаїті загострилися протести з нотками "русского міра"

У столиці Гаїті Порт-о-Пренс загострилися масові протести проти президента країни Жовенеля Моїза. Його демонстранти називають ставлеником Вашингтона.

Мітингувальники спалили прапор США, скандуючи: "Геть американців, хай живе Путін!". Протести в республіці тривають з 7 лютого і активісти вже звернулися по допомогу у розв'язанні кризи до Москви, Каракаса і Пекіна, повідомляє Le Journal de Montreal.

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Ми хочемо заявити про остаточний розрив зі США, з нас досить американської окупації, ми так більше не можемо, – заявив лідер групи мітингувальників.

Lots of these circulating on social media in #Haiti showing Americans burning the US flag. pic.twitter.com/2efL7GnLF3 — HaitiInfoProject (@HaitiInfoProj) 16 февраля 2019 г.

"Señor Putin: necesitamos su ayuda para Haití". El que se quemó con EEUU, ve un marine y llora.



Miércoles 13 de febrero de 2019, Puerto Príncipe.



Foto de Jean Marc Herve Abelard, EFE pic.twitter.com/J1s2QMONgB — Juan Manuel Karg (@jmkarg) 16 февраля 2019 г.

Протестувальники звинувачують президента Моїза в нездатності забезпечити громадян республіки життєво необхідними речами. Лідера Гаїті також підозрюють у розтраті грошей.

З початку протестів у Гаїті загинули щонайменше 7 людей. Ще кілька десятків осіб зазнали поранень, у тому числі один з журналістів, які висвітлювали події.

Акції протесту призвели до сутичок з правоохоронцями. Останні застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Президент країни йти з посади не планує. Він заявив, що не віддасть Гаїті в руки наркодилерів, і закликав незадоволених перейти до діалогу заради припинення громадянської війни.

Влада США відкликала з республіки всіх другорядних дипломатів і закликала своїх громадян утриматися від поїздок туди.

Gli abitanti di #Haiti hanno bruciato la bandiera USA e hanno chiesto aiuto alla Russia https://t.co/erHkMNFvBs pic.twitter.com/ZEJ8A8dumH — Sputnik Italia (@sputnik_italia) 17 февраля 2019 г.

Дивіться відео з заворушень у Гаїті:

Протести у Гаїті: дивіться відео