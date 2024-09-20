Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурсы на отбор управляющего и оценщика для жилого комплекса "Медвежья дубрава", принадлежащего государственному изменнику Виктору Медведчуку.

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"Медвежьей дубраве" ищут управляющего

Элитная дача предателя расположена в живописном урочище украинских Карпат "Паражин" на Закарпатье.

Жилой комплекс включает 5 земельных участков и 7 объектов недвижимого имущества: спортивно-жилой оздоровительный комплекс, 4 здания, жилой дом и хозяйственный блок. Кроме того, в перечень входит и движимое имущество, в частности: два электрокара, трактор, кухонная и санитарная техника и мебель.

После проведения независимой оценки и избрания управляющего, этот актив начнет работать на благо государства, обеспечивая поступление средств в Государственный бюджет Украины за счет управления арестованным имуществом государственного предателя,

– говорится в сообщении АРМА.

"Медвежья дубрава" больше не Медведчукова / Фото АРМА

Напомним, ранее были проданы часы и картины Медведчука.