Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на відбір управителя та оцінювача для житлового комплексу "Ведмежа діброва", що належить державному зраднику Віктору Медведчуку.

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"Ведмежій діброві" шукають управителя

Елітна дача запроданця розташована в мальовничому урочищі українських Карпат "Паражин" на Закарпатті.

Житловий комплекс включає 5 земельних ділянок та 7 обʼєктів нерухомого майна: спортивно-житловий оздоровчий комплекс, 4 будівлі, житловий будинок та господарський блок. Крім того, до переліку входить і рухоме майно, зокрема: два електрокари, трактор, кухонна та санітарна техніка і меблі.

Після проведення незалежної оцінки та обрання управителя, цей актив почне працювати на благо держави, забезпечуючи надходження коштів до Державного бюджету України за рахунок управління арештованим майном державного зрадника,

– йдеться у повідомленні АРМА.

"Ведмежа діброва" більше не Медведчукова / Фото АРМА

Нагадаємо, раніше були продані годинники та картини Медведчука.