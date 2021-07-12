В телеграме сообщили, что девушки качались на качели. Очевидцы снимали это на видео пока не оборвался трос.
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Девушки с качели упали в каньон
На видео заметно, как две девушки катались на качелях. Затем трос резко оборвался, девушки попытались затормозить, однако сорвались в пропасть.
Девушки сорвались прямо в каньон: смотрите видео
(Осторожно! Не советуем смотреть видео впечатлительным людям)
Две туристки едва не улетели в Сулакский каньон,
– говорится в сообщении.
К счастью, пострадавшие отделались ударами. Очевидно, девушки должны были быть пристегнуты, однако они держались только руками.
Девушки упали на площадку с настилом, а не в каньон
Издание "Обозреватель" сообщило, что девушки упали не в пропасть. Они приземлились на площадку с настилом, который был размещен ниже качели.
Две девушки получили только испуг и легкие травмы. Выбраться обратно на гору им помогли очевидцы.
На место инцидента приехала полиция и прокуратура. Они начали проверку.
Где расположен Сулакский каньон: смотрите на карте
Последние инциденты во время развлечений: коротко
- 9 июля в Новой Зеландии, воздушный шар потерял управление и упал на землю. В результате пострадали 11 человек.
- В конце мая трагедия произошла на Хмельнитчине. В селе Кульчиевцы упал воздушный шар. Один человек погиб, еще 5 получили травмы.
- Также в конце мая в Италии оборвался трос и упала кабина. По меньшей мере 13 человек погибли.