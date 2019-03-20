"Дайте приказ и хоть сейчас возьмем": репортаж из-под оккупированной Горловки
Диверсионная группа боевиков под оккупированной Горловкой пыталась зайти на одну из позиций украинских военных. Однако ее вовремя заметили и завязался бой.
Вообще, по словам украинских солдат, несмотря на очередное объявленное перемирие, враг стреляет ежедневно.
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Несмотря на то, что 8 марта было объявлено очередное перемирие.
"В принципе, соблюдалось оно более или менее до 9 марта. После этого, собственно, как и в течение этих пяти лет войны незаконные вооруженные формирования систематически его нарушали", – сказал военнослужащий ВСУ Сергей.
Окрестности оккупированной Горловки
Боевики стреляют из окрестностей оккупированной Горловки. С локации наших защитников невооруженным глазом видны жилые дома, как ездят машины, в оптику видно, как ходят люди.
Боевики стреляют из окрестностей оккупированной Горловки
Оккупанты вплотную поставили свои позиции к городу, зная, что Вооруженные силы Украины не будут стрелять по гражданским.
Она довольно близко и применение тяжелого вооружения, более тяжелого калибра усложняется, нужно тщательней корректировать огонь,
– сказал военнослужащий ВСУ Владислав.
И хотя боевики стреляют в основном, когда садится солнце, пули с вражеского стороны полетели среди бела дня во время интервью журналистам 24 канала. Пулеметчик получил приказ открыть огонь.
Враг замолчал, когда получил несколько очередей из пулемета. Бойцы говорят, это обыденная ситуация, к которой все привыкли. Недавно боевики так же, среди бела дня решили пойти в атаку.
Горловская группировка боевиков понимает, что украинские военные взяли оккупированный город в полукольцо и в случае приказа готовы вернуть туда сине-желтый флаг.
Дайте приказ и хоть сейчас возьмем. Только надо это разумеется не на горячую голову, а чтобы штабе все продумали. Я только за, чтобы пойти на штурм,
– отметил военнослужащий ВСУ Авер.
Конечно, украинские военные пока не могут этого сделать, ведь выполняют минские договоренности. Хотя армия уже давно готова вернуть свое.
Сергей воюет на Донбассе с 2014 года. Начинал с Правого сектора, затем в батальоне "Донбасс", а сейчас в ВСУ.
Он своими глазами видел, как менялась украинская армия.
"За эти 5 лет изменения произошли кардинальные – это уже совсем другая армия, совершенно другая. Если где-то удались какие-то реформы, преобразования – это армия",
– отметил военнослужащий ВСУ Сергей.
Поэтому как только поступит приказ, наши защитники готовы вернуть контроль над частью Донбасса и над всем Крымом.