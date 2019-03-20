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      "Дайте приказ и хоть сейчас возьмем": репортаж из-под оккупированной Горловки

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      Диверсионная группа боевиков под оккупированной Горловкой пыталась зайти на одну из позиций украинских военных. Однако ее вовремя заметили и завязался бой.

      Вообще, по словам украинских солдат, несмотря на очередное объявленное перемирие, враг стреляет ежедневно.

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      Несмотря на то, что 8 марта было объявлено очередное перемирие.

      "В принципе, соблюдалось оно более или менее до 9 марта. После этого, собственно, как и в течение этих пяти лет войны незаконные вооруженные формирования систематически его нарушали", – сказал военнослужащий ВСУ Сергей.

      війна на Донбасі горлівка Окрестности оккупированной Горловки

      Боевики стреляют из окрестностей оккупированной Горловки. С локации наших защитников невооруженным глазом видны жилые дома, как ездят машины, в оптику видно, как ходят люди.

      горлівка війна на донбасі
      Боевики стреляют из окрестностей оккупированной Горловки

      Оккупанты вплотную поставили свои позиции к городу, зная, что Вооруженные силы Украины не будут стрелять по гражданским.

      Она довольно близко и применение тяжелого вооружения, более тяжелого калибра усложняется, нужно тщательней корректировать огонь,
      – сказал военнослужащий ВСУ Владислав.

      И хотя боевики стреляют в основном, когда садится солнце, пули с вражеского стороны полетели среди бела дня во время интервью журналистам 24 канала. Пулеметчик получил приказ открыть огонь.

      Враг замолчал, когда получил несколько очередей из пулемета. Бойцы говорят, это обыденная ситуация, к которой все привыкли. Недавно боевики так же, среди бела дня решили пойти в атаку.

      Горловская группировка боевиков понимает, что украинские военные взяли оккупированный город в полукольцо и в случае приказа готовы вернуть туда сине-желтый флаг.

      Дайте приказ и хоть сейчас возьмем. Только надо это разумеется не на горячую голову, а чтобы штабе все продумали. Я только за, чтобы пойти на штурм,
      – отметил военнослужащий ВСУ Авер.

      Конечно, украинские военные пока не могут этого сделать, ведь выполняют минские договоренности. Хотя армия уже давно готова вернуть свое.

      Сергей воюет на Донбассе с 2014 года. Начинал с Правого сектора, затем в батальоне "Донбасс", а сейчас в ВСУ.

      війна на донбасі

      Он своими глазами видел, как менялась украинская армия.

      "За эти 5 лет изменения произошли кардинальные – это уже совсем другая армия, совершенно другая. Если где-то удались какие-то реформы, преобразования – это армия",
      – отметил военнослужащий ВСУ Сергей.

      Поэтому как только поступит приказ, наши защитники готовы вернуть контроль над частью Донбасса и над всем Крымом.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Оружие Горловка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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