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      "Дайте наказ і хоч зараз візьмемо": репортаж з-під окупованої Горлівки

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      Диверсійна група бойовиків під окупованою Горлівкою намагалась зайти на одну з позицій українських військових. Проте її вчасно помітили та зав'язався бій.

      Взагалі, за словами українських армійців, попри чергове оголошене перемир'я, ворог стріляє щодня.

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      Не зважаючи на те, що 8 березня було оголошене чергове перемир'я.

      "В принципі, дотримувалося воно більш-менш до 9 березня. Після цього, власне, як і протягом цих п'яти років війни незаконно Збройних формування систематично його порушували", – сказав військовослужбовець ЗСУ Сергій.

      війна на Донбасі горлівка
      Околиці окупованої Горлівки

      Бойовики стріляють з околиць окупованої Горлівки. З локації наших захисників неозброєним оком видно житлові будинки, як їздять машини, в оптику видно, як ходять люди.

      горлівка війна на донбасі
      Бойовики стріляють з околиць окупованої Горлівки

      Окупанти впритул поставили свої позиції до міста, знаючи, що Збройні сили України не будуть стріляти по цивільних.

      Вона доволі близько і застосування важчого озброєння, важчого калібру ускладнюється, потрібно краще корегувати вогонь,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Владислав.

      І хоча бойовики стріляють в основному, коли сідає сонце, кулі з ворожого боку полетіли серед білого дня під час інтерв'ю журналістам 24 каналу. Кулеметник отримав наказ відкрити вогонь у відповідь.

      Ворог замовкнув, коли отримав декілька черг з кулемета. Бійці кажуть, це буденна ситуація, до якої всі звикли. Нещодавно бойовики так само, серед білого дня вирішили піти в атаку.

      Горлівське угруповання бойовиків розуміє, що українські військові взяли окуповане місто у півкільце й у разі наказу готові повернути туди синьо-жовтий прапор.

      Дайте наказ і хоч зараз візьмемо. Тільки треба це зрозуміло не на гарячу голову, а щоб штабі все продумали. Я тільки за, щоб піти на штурм,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Авєр.

      Звичайно, українські військові поки що не можуть цього зробити, адже виконують мінські домовленості. Хоча армія вже давно готова повернути своє.

      Сергій воює на Донбасі з 2014 року. Починав із Правого сектору, потім у батальйоні "Донбас", а зараз у ЗСУ.

      війна на донбасі

      Він своїми очима бачив, як змінювалась українська армія.

      "За ці 5 років зміни відбулися кардинальні – це вже зовсім інша армія, абсолютно інша. Якщо десь вдалися якісь реформі, перетворення  – це армія",
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ Сергій.

      Тому як тільки надійде наказ, наші захисники готові повернути контроль над частиною Донбасу та над усім Кримом.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Горлівка Зброя
      Джерело: 24 канал
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