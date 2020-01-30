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      Дайвер покормил с рук нежную тигровую акулу: видео

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      Дайвер покормил с рук акулу / Скриншот из видео

      Дайвер Данте Уэстон неподалеку Багамских островов попытался покормить тигровую акулу. Зрелищное видео снял подводный оператор и фотограф Шилард Янко.

      На видео видно, как дайвер держит металлический контейнер и достает из него кусок рыбы, сообщает Newsweek.

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      В это время огромная тигровая акула приближается к драйверу. Уэстон просто протягивает ей рыбу и держит определенное время. Морской хищник постепенно приближается и аккуратно начинает есть приманку.

      У каждой акулы различный характер. Эта очень нежно взяла рыбу из рук и затем осторожно изменила свое направление движения,
      – рассказал оператор Янко.

      Он добавил, что на самом деле тигровые акулы не так "страшные", как показывают в голливудских фильмах. "Вместе с тем, это дикие животные. И мы должны помнить об этом, когда ныряем рядом с ними", – добавил он.

      Дайвер покормил с рук нежную тигровую акулу: видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Мир животных
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