Дайвер погодував з рук ніжну тигрову акулу: відео
Дайвер Данте Вестон неподалік Багамських островів спробував погодувати тигрову акулу. Видовичне відео зняв підводний оператор та фотограф Шілард Янко.
На відео видно, як дайвер тримає металевий контейнер та дістає з нього шматок риби, повідомляє Newsweek.
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У цей час велетенська тигрова акула наближається до драйвера. Вестон просто просягає їй рибу і тримає певний час. Морський хижак поступово наближається і акуратно починає їсти приманку.
У кожної акули різний характер. Ця дуже ніжно взяла рибу з руки й потім обережно змінила свій напрямок руху,
– розповів оператор Янко.
Він додав, що насправді тигрові акули не такі "страшні", як показують в голлівудських фільмах. "Водночас, це дикі тварини. І ми повинні пам’ятати про це, коли пірнаємо поруч з ними", – додав він.
Дайвер погодував з руку ніжну тигрову акулу: відео
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