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Дала сбой система управления воздушным движением в Европе: известно о последствиях

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Система управления воздушным движением в Европе дала сбой
Система управления воздушным движением в Европе дала сбой / Иллюстративное фото

Расширенная система тактического управления воздушными потоками в Европе дала сбой. В центральном аэропорту Бельгии "Завентем" и в регионах ограничено количество взлетов самолетов, но об отмене рейсов пока не говорится.

Об этом в Twitter сообщает Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Отмечается, что сейчас проводятся срочные меры по восстановлению работы системы, однако они могут сократить количество перелетов на 10%. Официальный представитель бельгийской службы воздушного контроля Belgocontrol подтвердил эту информацию.

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В Eurocontrol рассказали, что в результате сбоя были потеряны данные о некоторых полетах, авиаперевозчикам предложили обновить расписание. Всего на день было запланировано 29,5 тысячи рейсов, половина из которых может быть задержана из-за сбоя.

При этом отмечается, что технический сбой не является результатом чьего-то прямого влияния. Безопасности пассажиров и аэропортов ничего не грозит.

Теги: Европа авиация Транспорт Евросоюз
Источник: 24 Канал
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