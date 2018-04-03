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Дала збій система управління повітряним рухом у Європі: відомо про наслідки

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Система управління повітряним рухом у Європі дала збій
Система управління повітряним рухом у Європі дала збій / Ілюстративне фото

Розширена система тактичного управління повітряними потоками у Європі дала збій. У центральному аеропорту Бельгії "Завентем" і в регіонах обмежено кількість злетів літаків, але про скасування рейсів поки що не мовиться.

Про це у Twitter повідомляє Європейська організація з безпеки повітряної навігації Eurocontrol.

Зазначається, що наразі проводяться термінові заходи по відновленню роботи системи, проте вони можуть скоротити кількість перельотів на 10%. Офіційний представник бельгійської служби повітряного контролю Belgocontrol підтвердив цю інформацію.

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У Eurocontrol пояснили, що в результаті збою було втрачено дані про деякі польоти, авіаперевізникам запропонували оновити розклад. Всього на день було заплановано 29,5 тисячі рейсів, половина з яких може бути затримана через збій.

При цьому наголошується, що технічний збій не є результатом чийогось прямого впливу. Безпеці пасажирів та аеропортів нічого не загрожує.

Теги: авіація Транспорт Європа Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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