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Через страйк у Франції скорочують кількість рейсів

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Авіакомпанія Air France
Авіакомпанія Air France / Фото з вільних джерел

Авіакомпанія Air France планує виконати у вівторок 75% своїх рейсів через страйк працівників.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Як зазначається, будуть виконані 70% далекомагістральних рейсів, 67% рейсів середньої дальності і 85% коротких рейсів.

У страйку беруть участь майже 33% пілотів авіакомпанії, 20,5% бортпровідників та 14,5% наземного персоналу авіакомпанії. Працівники авіакомпанії вимагають збільшення заробітних плат на 6%, тоді як керівництво погодилося лише на загальну надбавку до зарплати в 1%.

Нагадаємо, 23 березня, залізничники, диспетчери авіакомпаній та вчителі не вийшли на роботу у Франції, протестуючи проти реформ французького президента Еммануеля Макрона.

Теги: Новини Франції профспілки протести авіація
Джерело: 24 Канал
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