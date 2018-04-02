Из-за забастовки во Франции сокращают количество рейсов
Авиакомпания Air France планирует выполнить во вторник 75% своих рейсов из-за забастовки работников.
Об этом сообщает Le Figaro.
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Как отмечается, будут выполнены 70% дальнемагистральных рейсов, 67% рейсов средней дальности и 85% коротких рейсов.
В забастовке принимают участие почти 33% пилотов авиакомпании, 20,5% бортпроводников и 14,5% наземного персонала авиакомпании. Работники авиакомпании требуют увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство согласилось лишь на общую надбавку к зарплате в 1%.
Напомним, 23 марта железнодорожники, диспетчеры авиакомпаний и учителя не вышли на работу во Франции, протестуя против реформ французского президента Эммануэля Макрона.