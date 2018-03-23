Во Франции началась общенациональная забастовка

Железнодорожники, диспетчеры авиакомпаний и учителя не вышли на работу во Франции, протестуя против реформ французского президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Reuters.

Люди протестуют против нового кодекса труда. Это первая акция протеста против реформ Макрона, объединившая работников как общественного сектора, так и железнодорожного персонала. Сегодня к протестующим намерены присоединиться работники Air France.

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Ожидается, что забастовка приведет к отмене 60 процентов скоростных поездов, 75 процентов междугородних поездов и около 30 процентов рейсов в парижских аэропортах на протяжении дня.

Профсоюзы объявили, что забастовки продлятся до 28 июня и будут проходить по два дня через каждые пять. Это будет продолжаться до тех пор, пока правительство не откажется от сокращений, которые имеют негативное влияние на благосостояние и обеспечение работников, обещают в профсоюзах.

По данным профсоюзов, к забастовке присоединились также учителя некоторых начальных школ, рабочие газовой сферы и электроэнергетики. Сообщается, что производство электроэнергии сократилось до более 3 гигаватт.