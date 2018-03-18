Франция не признает результаты голосования на выборах президента России в Крыму

В воскресенье, 18 марта, МИД Франции в своем коммюнике сообщил, что Париж не признает итогового голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственная смена границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией", – говорится в документе.

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"Четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – отмечается в коммюнике.

Добавим, что на следующей неделе Украину посетит глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в ходе чего он обсудит ситуацию в Крыму и на Донбассе.

Отметим, что Россия таки проводит 18 марта выборы президента в аннексированном Крыму: на полуострове незаконно открылись около 1400 избирательных участков.