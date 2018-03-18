15:59
18 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-9°C
-8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
  • среда
    -3°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Франция не признает результаты голосования на выборах президента России в Крыму

174 Читати новину українською
Франция не признает результаты голосования на выборах президента России в Крыму
Франция не признает результаты голосования на выборах президента России в Крыму / Фото из свободных источников

В воскресенье, 18 марта, МИД Франции в своем коммюнике сообщил, что Париж не признает итогового голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственная смена границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией", – говорится в документе.

Читайте также: Выборы в России: в Украине в очередной раз напомнили РФ о последствиях голосования в Крыму

"Четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – отмечается в коммюнике.

Добавим, что на следующей неделе Украину посетит глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в ходе чего он обсудит ситуацию в Крыму и на Донбассе.

Отметим, что Россия таки проводит 18 марта выборы президента в аннексированном Крыму: на полуострове незаконно открылись около 1400 избирательных участков.

Теги: Новости Украины Выборы в России 2018 Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Франции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
17 марта, 19:01 Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
Юліана Вінтюк 10107
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук