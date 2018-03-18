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Россия все же проводит выборы президента в аннексированном Крыму: детали

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Выборы президента России в Крыму
Выборы президента России в Крыму / Фото из открытых источников

В воскресенье, 18 марта, в аннексированном Крыму и Севастополе открылись около 1400 избирательных участков, где, как предполагается, почти 1,8 миллиона жителей полуострова, которые "имеют право голоса", впервые примут участие в выборах президента России.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Там уточнили, что в аннексированном Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

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Кроме того, созданы 2 специальных участка для голосования: 1 – в районе строительства моста через Керченский пролив, 2 – в зале сводного нового терминала аэропорта "Симферополь". Всего в Крыму "зарегистрированы" 1 миллион 483 тысячи 349 "избирателей".

В 8:00 в Севастополе открылись 182 участка для голосования, "правом голоса" обладают более 310 тысяч человек. В четырех районах Севастополя сформированы 180 постоянных и 2 отдельных временных участка, которые созданы в городской больнице №1 и Военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней.

За ходом незаконных выборов президента РФ в Крыму и Севастополе следят "официально аккредитованные наблюдатели", в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Кроме них по всему аннексированному полуострову задействованы 3 тысячи 600 общественных наблюдателей.

К слову, пользователи соцсетей сообщают, что для голосования в Крыму на избирательный участок привозят парней в форме и без. Также сообщается, что на один из участков Севастополя организованном привезли военных.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что результаты выборов президента России в Крыму не признает ни Киев, ни Евросоюз. Министр заверил, что все лица, привлеченные к голосованию в Крыму, попадут под санкции.

Теги: Новости России Выборы в России 2018 Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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