Порошенко высказался относительно участия крымчан в выборах президента России

В воскресенье, 18 марта, в России состоятся выборы президента России. Из-за проведения выборов на территории аннексированного Крыма, Украина считает эти выборы нелегитимными.

"Крым – это Украина. Жители Крыма должны и рано или поздно примут участие в выборах Президента Украины. Вместо российского аншлюса будет украинское возвращение – возвращение Крыма в Украину и Украины в Крым", – отметил по этому поводу Президент Украины Петр Порошенко.

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Напомним, Россия планировала открыть сразу четыре избирательных участка в Украине – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Однако 16 марта Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут пускать в посольства и консульства в украинских городах. В российском ЦИК указали на нарушение со стороны Украины из-за недопуска. Кроме того, Россия пожаловалась в ООН на Украину из-за недопуска россиян в консульство для голосования.

К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что все лица привлеченные к голосованию в Крыму попадут под санкции. Кроме того результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз.