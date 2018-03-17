18:38
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-9°C
-2°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Порошенко высказался относительно участия крымчан в выборах президента России

421 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко

В воскресенье, 18 марта, в России состоятся выборы президента России. Из-за проведения выборов на территории аннексированного Крыма, Украина считает эти выборы нелегитимными.

"Крым – это Украина. Жители Крыма должны и рано или поздно примут участие в выборах Президента Украины. Вместо российского аншлюса будет украинское возвращение – возвращение Крыма в Украину и Украины в Крым", – отметил по этому поводу Президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Кандидаты в президенты России: кто чем прославился

Напомним, Россия планировала открыть сразу четыре избирательных участка в Украине – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Однако 16 марта Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут пускать в посольства и консульства в украинских городах. В российском ЦИК указали на нарушение со стороны Украины из-за недопуска. Кроме того, Россия пожаловалась в ООН на Украину из-за недопуска россиян в консульство для голосования.

К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что все лица привлеченные к голосованию в Крыму попадут под санкции. Кроме того результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Аннексия Крыма Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук