В России отреагировали на решение не допустить россиян в Украине к голосованию на выборах

В воскресенье, 18 марта в России состоятся выборы президента России. Так как они будут проходить в аннексированном Крыму Украина не признает их результатов.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут пускать в посольства и консульства в украинских городах.

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В российском ЦИК заявили, что это нарушение сразу нескольких международных и двусторонних договоренностей, подписанных Украиной. Среди них – это нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях и иммунитетах, а также двустороннего российско-украинского соглашения по консульским вопросам, передает российский "Интерфакс".

При этом член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил, что посольство РФ в Киеве обратилось к силовым структурам Украины с просьбой создать все необходимые условия для голосования российских граждан на президентских выборах на территории Украины.

В субботу 17 марта ЦИК РФ проведет на эту тему консультации с МИД России.

Напомним, Россия планировала открыть сразу четыре избирательных участка в Украине – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.