Порошенко висловився щодо участі кримчан у виборах президента Росії
У неділю, 18 березня, у Росії відбудуться вибори президента Росії. Через проведення виборів на території анексованого Криму, Україна вважає ці вибори нелегітимні.
"Крим – це Україна. Мешканці Криму повинні і рано чи пізно візьмуть участь у виборах Президента України. Замість російського аншлюсу буде українське повернення – повернення Криму в Україну і України в Крим", – зазначив з цього приводу Президент України Петро Порошенко.
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Нагадаємо, Росія планувала відкрити одразу чотири виборчі дільниці в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак 16 березня Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. У російському ЦВК вказали на порушення зі сторони України через недопуск. Окрім того, Росія поскаржилася в ООН на Україну через недопуск росіян до консульства для голосування.
До слова, раніше очільник МЗС Павло Клімкін заявив, усі особи залучені до голосування в Криму потраплять під санкції. Крім того результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз.