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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Росія поскаржилася в ООН на Україну через недопуск росіян до консульства для голосування

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Вибори у Росії
Вибори у Росії

Після того, як міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що його підопічні не допустять росіян до посольства та консульств РФ в Україні у неділю, 18 березня, для участі у виборах президента Росії, у країні-агресорі вирішили поскаржитися на Україну в ООН.

Нагадаємо, Росія планувала відкрити одразу чотири виборчі дільниці в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак 16 березня Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. У російському ЦВК вказали на порушення зі сторони України через недопуск.

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Тепер же уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова вирішила звернутися до ООН, директора Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та комісару Ради Європи з прав людини, повідомляється на сайті російського омбудсмена.

Вона вимагає "втрутитися у цю справу та спонукати українську владу забезпечити виборчі права російських громадян на території країни".

До слова, раніше очільник МЗС Павло Клімкін заявив, усі особи залучені до голосування в Криму потраплять під санкції. Крім того результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз. Путінські вибори заплановані на 18 березня – четверту річницю анексії Криму.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ООН Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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