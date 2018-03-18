Росія таки проводить вибори президента в анексованому Криму: деталі

В неділю, 18 березня, в анексованому Криму і Севастополі відкрилися близько 1400 виборчих дільниць, де, як передбачається, майже 1,8 мільйона жителів півострова, які "мають право голосу", вперше візьмуть участь у виборах президента Росії.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Там уточнили, що в анексованому Криму голосування почалося на 1206 виборчих дільницях, серед яких 42 тимчасових. Відеоспостереженням охоплено 27 територіальних і 494 дільничних виборчих комісій.

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Крім того, створено 2 спеціальних дільниці для голосування: 1 – в районі будівництва мосту через Керченську протоку, 2 – в залі зведеного нового терміналу аеропорту "Сімферополь". Всього в Криму "зареєстровано" 1 мільйон 483 тисячі 349 "виборців".

О 8:00 в Севастополі відкрилися 182 дільниці для голосування, "правом голосу" володіють понад 310 тисяч осіб. У чотирьох районах Севастополя сформовано 180 постійних і 2 окремих тимчасових дільниці, які створені в міській лікарні №1 і Військово-морському клінічному госпіталі Чорноморського флоту. На 86 виборчих дільницях міста будуть задіяні комплекси обробки виборчих бюлетенів.

За ходом незаконних виборів президента РФ у Криму і Севастополі стежать "офіційно акредитовані" спостерігачі, в тому числі з Франції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Ізраїлю, Швеції, України та Кіпру. Крім них по всьому анексованому півострову задіяно 3 тисячі 600 громадських спостерігачів.

До слова, користувачі соцмереж повідомляють, що для голосування у Криму на видорчі дільниця привозять молодиків у формі та без. Також повідомляється, що на одну з дільниць Севастополя оргнізовано привезли військових.

Севастополь, за первые полчаса явка 111 чел, подавляющее большинство - молодые мужчины в форме и без. #невыборы2018 pic.twitter.com/iqRbCR7t59 — мерный ангел (@sallow_willow) 18 березня 2018 р.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що результатів виборів президента Росії у Криму не визнає ні Київ, ні Євросоюз. Міністр запевнив, що всі особи, залучені до голосування в Криму, потраплять під санкції.