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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Франція не визнає результати голосування на виборах президента Росії в Криму

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Франція не визнає результати голосування на виборах президента Росії в Криму
Франція не визнає результати голосування на виборах президента Росії в Криму / Фото з вільних мереж

В неділю, 18 березня, МЗС Франції у своєму комюніке повідомив, що Париж не визнає підсумків голосування на виборах президента Росії в анексованому Криму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Франція не визнає організацію голосування на виборах президента Росії в Криму сьогодні. Насильницька зміна кордонів суперечить міжнародному законодавству, в тому числі і зобов'язанням, взятим на себе Російською Федерацією", – мовиться в документі.

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"Чотири роки по тому після незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополя, Франція залишається твердо прихильною відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – наголошується в комюніке.

Додамо, що наступного тижня Україну відвідає глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, в ході чого він обговорить ситуацію в Криму і на Донбасі.

Зазначимо, що Росія таки проводить 18 березня вибори президента в анексованому Криму: на півострові незаконно відкрилися близько 1400 виборчих дільниць.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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