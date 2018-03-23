У Франції розпочався загальнонаціональний страйк

Залізничники, диспетчери авіакомпаній та вчителі не вийшли на роботу у Франції, протестуючи проти реформ французького президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Reuters.

Люди протестують проти нового кодексу праці. Це перша акція протесту проти реформ Макрона, що об’єднала працівників як громадського сектору так і залізничного персоналу. Сьогодні ж до страйкарів мають намір долучитися працівники Air France.

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Очікується, що страйк призведе до скасування 60 відсотків швидкісних поїздів, 75 відсотків міжміських поїздів і близько 30 відсотків рейсів у паризьких аеропортах протягом дня.

Профспілки оголосили, що страйки триватимуть до 28 червня і проходитимуть по два дні через кожні п'ять. Це триватиме доти, доки уряд не відмовиться від скорочень, які мають негативний вплив на добробут і забезпечення працівників, обіцяють у профспілках.

За даними профспілок, до страйку приєдналися також вчителі деяких початкових шкіл, працівники газової сфери та електроенергетики. Повідомляється, що виробництво електроенергії скоротилося до понад 3 гігават.