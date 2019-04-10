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      Далай-лама попал в больницу

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      Далай-Лама Тэнцзин Гьяцо
      Далай-Лама Тэнцзин Гьяцо / Фото из открытых источников

      83-летний духовный лидер Тибета обратился в больницу в индийской столице Дели после того, как почувствовал дискомфорт в груди.

      Медики поставили ему диагноз "инфекция грудной клетки", отметили в The Guardian.

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      По словам помощника Далай-ламы, состояние духовного лидера стабильное, в медицинском учреждении он проведет до трех дней.

      Отметим, что в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления Далай-лама бежал в индийский город Дармсал.

      Кроме его резиденции, там находится правительство Тибета в изгнании – парламент и ряд министерств, тибетские монастыри, учебные заведения, ремесленные мастерские и школы для тибетских беженцев.

      Дім Далай-Лами
      Резиденция Далай-ламы в Индии

      Накануне Далай-Лама заявил, что после смерти его перевоплощение можно будет отыскать в Индии, и подчеркнул, что любой другой преемник, признанный Китаем, не будет достойным уважения.

      Немало тибетцев переживают, что вместе с духовным лидером погибнет и борьба за действительно автономную родину. Ведь Китай, который взял Тибет под свой контроль в 1950 году, считает лауреата Нобелевского лауреата мира опасным сепаратистом. Лидеры страны убеждены, что именно они имеют право принимать преемника Далай-ламы – как наследство, унаследованное от императоров Китая.

      Однако тибетцы верят, что душа высшего буддийского монаха перерождается в теле ребенка во время его смерти. Поэтому они подозревают, что любую китайскую роль можно расценивать как уловки для воздействия на общество.

      blog_ava
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      Теги: Религия Далай-лама Китай Тибет
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