Далай-лама попал в больницу

83-летний духовный лидер Тибета обратился в больницу в индийской столице Дели после того, как почувствовал дискомфорт в груди.

Медики поставили ему диагноз "инфекция грудной клетки", отметили в The Guardian.

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По словам помощника Далай-ламы, состояние духовного лидера стабильное, в медицинском учреждении он проведет до трех дней.

Отметим, что в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления Далай-лама бежал в индийский город Дармсал.

Кроме его резиденции, там находится правительство Тибета в изгнании – парламент и ряд министерств, тибетские монастыри, учебные заведения, ремесленные мастерские и школы для тибетских беженцев.



Резиденция Далай-ламы в Индии

Накануне Далай-Лама заявил, что после смерти его перевоплощение можно будет отыскать в Индии, и подчеркнул, что любой другой преемник, признанный Китаем, не будет достойным уважения.

Немало тибетцев переживают, что вместе с духовным лидером погибнет и борьба за действительно автономную родину. Ведь Китай, который взял Тибет под свой контроль в 1950 году, считает лауреата Нобелевского лауреата мира опасным сепаратистом. Лидеры страны убеждены, что именно они имеют право принимать преемника Далай-ламы – как наследство, унаследованное от императоров Китая.

Однако тибетцы верят, что душа высшего буддийского монаха перерождается в теле ребенка во время его смерти. Поэтому они подозревают, что любую китайскую роль можно расценивать как уловки для воздействия на общество.