Далай-лама потрапив до лікарні

83-річний духовний лідер Тибету звернувся до лікарні в індійській столиці Делі після того, як відчув дискомфорт у грудях.

Медики поставили йому діагноз "інфекція грудної клітки", зазначили у The Guardian.

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За словами помічника Далай-лами, стан духовного лідера стабільний, у медичному закладі він проведе до трьох днів.

Зазначимо, що у 1959 році після невдалого повстання проти китайського правління Далай-лама втік до індійського міста Дармсала.

Окрім його резиденції, там розташований уряд Тибету у вигнанні – парламент і низка міністерств, тибетські монастирі, навчальні заклади, ремісничі майстерні та школи для тибетських біженців.



Резиденція Далай-лами в Індії

Напередодні Далай-Лама заявив, що після смерті його перевтілення можна буде відшукати в Індії, й наголосив, що будь-який інший наступник, визнаний Китаєм, не буде гідним пошани.

Чимало тибетців переживають, що разом з духовним лідером загине й боротьба за справді автономну батьківщину. Адже Китай, який взяв Тибет під свій контроль у 1950 році, вважає лауреата Нобелівського лауреата світу небезпечним сепаратистом.

Лідери країни переконані, що саме вони мають право схвалювати наступника Далай-лами – як спадщину, успадковану від імператорів Китаю. Проте тибетці вірять, що душа вищого буддійського монаха перероджується в тілі дитини під час його смерті. Тож вони підозрюють, що будь-яку китайську роль можна розцінювати як хитрощі для впливу на громаду.