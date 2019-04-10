10:09
10 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, 9 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко кардинально змінився. Нечисельна "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:18, 9 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Далай-лама потрапив до лікарні

      272 Читать новость на русском
      Далай-Лама Тенцзін Ґ'яцо
      Далай-Лама Тенцзін Ґ'яцо / Фото із відкритих джерел

      83-річний духовний лідер Тибету звернувся до лікарні в індійській столиці Делі після того, як відчув дискомфорт у грудях.

      Медики поставили йому діагноз "інфекція грудної клітки", зазначили у The Guardian.

      Читайте також: Воюйте, але з любов’ю в серці, – з'явились фото знакової зустрічі українців із Далай-ламою

      За словами помічника Далай-лами, стан духовного лідера стабільний, у медичному закладі він проведе до трьох днів.

      Зазначимо, що у 1959 році після невдалого повстання проти китайського правління Далай-лама втік до індійського міста Дармсала. 

      Окрім його резиденції, там розташований уряд Тибету у вигнанні – парламент і низка міністерств, тибетські монастирі, навчальні заклади, ремісничі майстерні та школи для тибетських біженців.

      Дім Далай-Лами
      Резиденція Далай-лами в Індії

      Напередодні Далай-Лама заявив, що після смерті його перевтілення можна буде відшукати в Індії, й наголосив, що будь-який інший наступник, визнаний Китаєм, не буде гідним пошани.

      Чимало тибетців переживають, що разом з духовним лідером загине й боротьба за справді автономну батьківщину. Адже Китай, який взяв Тибет під свій контроль у 1950 році, вважає лауреата Нобелівського лауреата світу небезпечним сепаратистом.

      Лідери країни переконані, що саме вони мають право схвалювати наступника Далай-лами – як спадщину, успадковану від імператорів Китаю. Проте тибетці вірять, що душа вищого буддійського монаха перероджується в тілі дитини під час його смерті. Тож вони підозрюють, що будь-яку китайську роль можна розцінювати як хитрощі для впливу на громаду.

      blog_ava
      "Стіна" на кордоні України з Росією: яку шалену суму витратили на проект
      сьогодні
      4690
      Теги: Тибет Китай Далай-лама Релігія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      сьогодні , 10:10 Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      13393
      Санкции действуют: в России умирают банки
      сьогодні , 08:42 Санкции действуют: в России умирают банки
      Злой Одессит 1747
      Чому НАЗК знаходить порушення у всіх, окрім президента
      сьогодні , 01:10 Чому НАЗК знаходить порушення у всіх, окрім президента
      Олександра Дрік 814
      Що відбулось біля штабу Зеленського?
      9 квітня , 23:42 Що відбулось біля штабу Зеленського?
      Антон Голобородько 3460
      Помер Петро Бенюк – Народний артист України
      9 квітня , 21:54 Помер Петро Бенюк – Народний артист України
      2495
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук