Об этом рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Обострение войны с Россией может происходить на фоне предстоящего визита Владимира Зеленского в США.

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"Считаю, что действительно происходит постепенная эскалация и дальше может быть хуже, поскольку те факторы, которые привели к этой эскалации, никуда не исчезают, а только приближают ситуацию", – сказал Сергей Гармаш.

Что влияет на обострение ситуации на фронте

Один из факторов, которые влияют на обострение ситуации на Донбассе, по мнению представителя Донецка в ТКГ – выборы в Госдуму России, которые состоятся в сентябре 2021 года. Пропутинская партия строит свою кампаний и на теме Донбасса, то есть им нужен внешний враг и голоса как своих новых "граждан" на территории оккупированного Донбасса, так и сторонников террористических действий России.

Второй фактор, более актуальный – это дипломатические процессы, которые происходят сейчас – подготовка к встрече советников нормандской четверки, на которой Кремль хочет представить представителей ОРДЛО от России.

У них нет другого инструмента влияния на Киев и наших партнеров на Западе, кроме убивать украинских граждан и так "заставить" нас пойти с ними на прямые разговоры,

– сказал Сергей Гармаш.

Ухудшение ситуации на Донбассе – сигнал Западу от Москвы

На заседании ТКГ сторона Украины и ОБСЕ заявляли, что ситуация ухудшается в районе Донецкой фильтровальной станции. Это указывает на то, что оккупанты пытаются давить на наиболее болевые точки. Продолжается обострение и в районе Золотого. По мнению Гармаша, это также попытка дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Я уверен, что это связано с предстоящим визитом Зеленского в Берлин и США. То есть это сигнал не только Украине, это сигнал еще Вашингтону и Берлину, чтобы они заняли более пророссийскую позицию, если хотят остановить войну на Донбассе", – предположил представитель Донецка в ТКГ.

Справка. Во время телефонного разговора в июне 2021 года Джозеф Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Президент Украины совершит визит в Белый дом уже в конце июля.

Он добавил, что попытка субъективировать ОРДЛО как сторону конфликта – это главная цель России, поскольку это может позволить ей легализовать ОРДЛО как инструмент управления Украиной.

Если мы действительно пойдем на выполнение политической части Минских договоренностей в трактовке России, то есть это будет определенная политическая автономия, то это фактически будет лишением Украины ее суверенитета,

– заявил Сергей Гармаш.

Сейчас ОРДЛО – это инструмент, которым Россия хочет лишить Украину независимости, пояснил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе.

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Сергей Гармаш об обострении ситуации на Донбассе: смотрите видео