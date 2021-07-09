Про це розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Загострення війни з Росією може відбуватись на тлі майбутнього візиту Володимира Зеленського до США.

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"Вважаю, що дійсно, відбувається поступова ескалація і далі може бути гірше, оскільки ті фактори, які привели до цієї ескалації, нікуди не зникають, а тільки наближають ситуацію", – сказав Сергій Гармаш.

Що впливає на загострення ситуації на фронті

Один із факторів, які впливають на загострення ситуації на Донбасі, на думку представника Донецька у ТКГ – вибори в Держдуму Росії, які відбудуться у вересні 2021 року. Пропутінська партія будує свою кампаній й на темі Донбасу, тобто їм потрібен зовнішній ворог та голоси як своїх нових "громадян" на території окупованого Донбасу, так і прибічників терористичних дій Росії.

Другий фактор, більш актуальний – це дипломатичні процеси, які відбуваються зараз – підготовка до зустрічі радників нормандської четвірки, на якій Кремль хоче представити представників ОРДЛО від Росії.

У них нема іншого інструменту впливу на Київ та наших партнерів на Заході, окрім вбивати українських громадян і так "змусити" нас піти з ними на прямі розмови,

– сказав Сергій Гармаш.

Погіршення ситуації на Донбасі – сигнал Заходу від Москви

На засіданні ТКГ сторона України та ОБСЄ заявляли, що ситуація погіршується у районі Донецької фільтрувальної станції. Це вказує на те, що окупанти намагаються тиснути на найбільш больові точки. Триває загострення і в районі Золотого. На думку Гармаша, це також спроба дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Я впевнений, що це пов'язано з майбутнім візитом Зеленського в Берлін та США. Тобто це сигнал не тільки Україні, це сигнал ще Вашингтону та Берліну, щоб вони зайняли більш проросійську позицію, якщо хочуть зупинити війну на Донбасі", – припустив представник Донецька у ТКГ.

Довідка. Під час телефонної розмови у червні 2021 року Джозеф Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон. Президент України здійснить візит у Білий дім вже наприкінці липня.

Він додав, що спроба суб'єктивувати ОРДЛО як сторону конфлікту – це головна ціль Росії, оскільки це може дозволити їй легалізувати ОРДЛО як інструмент керування Україною.

Якщо ми дійсно підемо на виконання політичної частини мінських домовленостей у трактуванні Росії, тобто це буде певна політична автономія, то це фактично буде позбавленням України її суверенітету,

– заявив Сергій Гармаш.

Наразі ОРДЛО – це інструмент, яким Росія хоче позбавити Україну незалежності, пояснив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі.

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Сергій Гармаш про загострення ситуації на Донбасі: дивіться відео