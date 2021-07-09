Бойовики не припиняють гатити у сторону українських позицій, порушуючи всі домовленості про тишу.
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На фронті є загиблий та поранений
Внаслідок ворожих обстрілів 8 липня 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, які виявилися несумісними з життям. Крім того, ще 1 український боєць отримав кульове поранення. Стан здоров'я воїна – задовільний.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Де та з якої зброї гатили війська окупанта 8 липня
- біля Опитного ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів,
- поблизу Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,
- неподалік Невельського та Причепилівки – з мінометів 120-го калібру,
- біля Пісків – із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,
- поблизу Марїнки – зі стрілецької зброї,
- неподалік Кримського – з мінометів 120-го та 82-го калібрів,
- біля Водяного, що на Приазов'ї, – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Ситуація від початку доби 9 липня
Російські найманці станом на 07:00 вже встигли 4 рази порушити перемир'я.
- поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів,
- біля Невельського – з артилерії калібру 122 міліметрів,
- неподалік Новотошківського – з мінометів 120-го та 82-го калібрів,
- у напрямку Пісків – з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.