Поранення український захисник отримав у районі оперативно-тактичного угрупування "Схід". Де саме ворожий постріл зачепив воїна – в ООС наразі не повідомляють.

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У якому стані поранений військовий

Захисник із угрупування "Схід" постраждав від кульового поранення. Його оперативно шпиталізували і надали медичну допомогу. Наразі його стан здоров'я задовільний.

На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Про нахабні дії окупантів українська сторона повідомила в ОБСЄ.

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