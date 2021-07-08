Про це йдеться у матеріалі кореспондента Time Саймона Шустера. Видання отримало "дорожню карту" Прінса для втілення його амбітних планів щодо України.

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Приватна армія в Україні від Еріка Прінса

Згідно з інтерв'ю з найближчими співробітниками та конфіденційними документами, де детально описуються його амбіції, Прінс сподівався найняти ветеранів бойових дій на Сході України у приватну військову компанію.

Прінс також хотів отримати велику частину українського військово-промислового комплексу, включаючи заводи, що виробляють двигуни для винищувачів та вертольотів. У його плані було створити гіганта, що конкурував би з з Boeing і Airbus.

Принаймні одна з пропозицій Прінса Україні відповідала геополітичним інтересам США. Йдеться про приватизацію заводу "Мотор Січ". Так він хотів змагатися проти китайської фірми.

Time пише, що в Києві зустріч з Еріком Прінсем підтвердив колишній радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков та глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Хто такий Ерік Прінс? Це мультимільйонер, бізнесмен і громадський діяч. Був звичайним військовослужбовцем у ВМС США, наприкінці 1990, коли служба вже закінчувалася, він вирішив створити приватну військову кампанію, яку вважають однією з найпотужніших у світі.

Чому Прінс "дав задньої"

Як зазначає журналіст, в Україні Прінс сподівався на начебто близькість до адміністрації Дональда Трампа. Проте його програш на виборах президента США зірвав плани.

До того ж у Києві з'явилися побоювання, що Ерік Прінс співпрацював з колишнім депутатом Верховної Ради Андрієм Артеменком і позафракційним депутатом Андрієм Деркачем. Його у США назвали російським агентом з 10-річним стажем.

Чим відома приватна армія Blackwater

Джерело: програма "Спецслужби" на 24 каналі

Blackwater називають найпотужнішою приватною військовою компанією світу.

Початок їхньої діяльності супроводжувався охороною державних об'єктів.

Однак Прінс розумів, що далеко на охороні не заїде, а тому почав розвивати більш вузькопрофільний напрямок діяльності Blackwater – тактику ведення війни.

Унікальність Blackwater полягала в тому, що більшість членів складалася виключно із професіоналів своєї справи.

Армія потрапила в скандал, коли її співробітники розстріляли 14 жителів Багдада в вересні 2007 року, щоб звільнити дорогу для проїзду американського кортежу.

І у квітні 2015 Федеральний суд США засудив одного зі співробітників Blackwater, винного в тій трагедії, до довічного ув'язнення. Ще троє осіб отримали терміни до 30 років.

Президент США Дональд Трамп в кінці 2020 року помилував засуджених.

Вражаючі факти про Blackwater у США: дивіться програму 24 каналу