У 2021 році на 9,4% зросла кількість тих, хто вважає Росію відповідальною за початок війни на Донбасі. Крім того, майже вдвічі зменшилася кількість респондентів, які покладають відповідальність особисто на Петра Порошенка.

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Хто відповідальний за початок війни на Донбасі

Росія – 51% опитаних;

Володимир Путін – 35,5%;

Петро Порошенко – 10,8%;

Майдан – 9,6%;

США – 5,4%;

Європейський Союз – 5,4%;

НАТО – 3%;

Олександр Турчинов – 1%.

Дії влади для завершення війни

31% українців вважає, що теперішня влада робить щось для завершення війни, однак цього мало. Водночас 17,5% переконанні, що чиновники прагнуть лише затягнути бойові дії на сході країни.

Цікаво, що минулого року у те, що влада робить все можливе для завершення війни, вірили на 10% опитаних більше. А на майже 20% зросла кількість людей, які переконанні, що політики не роблять абсолютно нічого.

Зверніть увагу! З початку 2021 року своє життя за Батьківщину віддали щонайменше 48 наших військових. Остання втрата трапилася 5 липня. Проросійські бойовики вбили заступника начальника тилу логістики 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Богдана Бродовського. У бійця залишилося 4 дітей.