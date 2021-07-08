В 2021 году на 9,4% возросло количество тех, кто считает Россию ответственной за начало войны на Донбассе. Кроме того, почти вдвое уменьшилось количество респондентов, которые возлагают ответственность лично на Петра Порошенко.

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Кто ответственен за начало войны на Донбассе

Россия – 51% опрошенных;

Владимир Путин – 35,5%;

Петр Порошенко – 10,8%;

Майдан – 9,6%;

США – 5,4%;

Европейский Союз – 5,4%;

НАТО – 3%;

Александр Турчинов – 1%.

Действия власти для завершения войны

31% украинцев считает, что нынешняя власть делает что-то для завершения войны, однако этого мало. В то же время 17,5% убеждены, что чиновники стремятся лишь затянуть боевые действия на востоке страны.

Интересно, что в прошлом году в то, что власть делает все возможное для завершения войны, верили на 10% опрошенных больше. А почти 20% выросло количество людей, которые убеждены, что политики не делают абсолютно ничего.

Обратите внимание! С начала 2021 года свою жизнь за Родину отдали по меньшей мере 48 наших военных. Последняя потеря произошла 5 июля. Пророссийские боевики убили заместителя начальника тыла логистики 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Богдана Бродовского. У бойца осталось 4 детей.