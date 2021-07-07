Это показывает отношение государств и народов к своим павшим. Такое мнение высказал Леонид Остальцев в своем блоге VETERANO.

Больше здесь Засекретить информацию или помнить ежедневно: как в Украине и России чествуют погибших военных

Данные о количестве погибших на войне

Если вы захотите узнать, сколько погибло украинских военных за все время войны на Востоке – вам достаточно будет зайти на сайт нашего Министерства обороны и посмотреть всю имеющуюся информацию, она в свободном доступе, ее регулярно озвучивают СМИ.

А вот если вы захотите узнать, сколько россиян погибло в Украине во время войны – то здесь вы не найдете ничего, кроме большого количества вопросов и секретности,

– отметил Остальцев.

Справка. С Востока Украины еще в 2014 году отправляли в Россию гробы с погибшими российскими солдатами. Также в сети опубликовали фото с похорон псковских десантников, которые погибли при неизвестных обстоятельствах".

Память – единственное, что делает нас бессмертными, – Остальцев

"Украина помнит своих сыновей и дочерей, а россияне даже не знают, сколько именно их солдат погибли, и где они погребены. Ведь места захоронений тоже, как правило, являются секретной информацией", – пояснил Остальцев.

Он добавил, что смерть ждет каждого из нас, но по-настоящему мертвыми мы будем только тогда, когда из жизни уйдет последний человек, который помнил нас.

Важно Донеччина встретила защитников: сотни военных собрались на горе Карачун – фото, видео

"Память – это единственное, что делает нас бессмертными и позволяет переносить сквозь время наш опыт, нашу мудрость, наши ошибки и нас самих", – подытожил он.

Сколько украинских военных погибло на Донбассе

Только с начала 2021 года, по состоянию на 5 июля, на Донбассе уже погибли 48 украинских военных.

В 2020 году на Донбассе погибло по меньшей мере 75 военных. Однако были еще и не боевые потери. Обстрелов и потерь стало несколько меньше после режима "тишины".

В российско-украинской войне на Донбассе в течение 2019 года погибли 111 бойцов Вооруженных сил. Потери подконтрольных РФ боевиков были большими – около 300 человек.

Внимание! Всего с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе пострадали или погибли от 42 до 44 тысяч людей. Об этом сообщили в "Радио Свобода" со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Полный выпуск VETERANO блог: смотрите видео