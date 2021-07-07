Это показывает отношение государств и народов к своим павшим. Такое мнение высказал Леонид Остальцев в своем блоге VETERANO.

Больше здесь Засекретить информацию или помнить ежедневно: как в Украине и России чествуют погибших военных

Данные о количестве погибших на войне

Если вы захотите узнать, сколько погибло украинских военных за все время войны на Востоке – вам достаточно будет зайти на сайт нашего Министерства обороны и посмотреть всю имеющуюся информацию, она в свободном доступе, ее регулярно озвучивают СМИ.

А вот если вы захотите узнать, сколько россиян погибло в Украине во время войны – то здесь вы не найдете ничего, кроме большого количества вопросов и секретности,
– отметил Остальцев.

Память – единственное, что делает нас бессмертными, – Остальцев

"Украина помнит своих сыновей и дочерей, а россияне даже не знают, сколько именно их солдат погибли, и где они погребены. Ведь места захоронений тоже, как правило, являются секретной информацией", – пояснил Остальцев.

Он добавил, что смерть ждет каждого из нас, но по-настоящему мертвыми мы будем только тогда, когда из жизни уйдет последний человек, который помнил нас.

Важно Донеччина встретила защитников: сотни военных собрались на горе Карачун – фото, видео

Сколько украинских военных погибло на Донбассе

Полный выпуск VETERANO блог: смотрите видео