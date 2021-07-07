Це показує ставлення держав і народів до своїх полеглих. Таку думку висловив Леонід Остальцев у своєму блозі VETERANO.

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Дані про кількість загиблих на війні

Якщо ви захочете дізнатися, скільки загинуло українських військових за весь час війни на Сході – вам достатньо буде зайти на сайт нашого Міністерства оборони й подивитися всю наявну інформацію, вона у вільному доступі, її регулярно озвучують ЗМІ.

А от якщо ви захочете дізнатися, скільки росіян загинуло в Україні під час війни – то тут ви не знайдете нічого, крім великої кількості запитань і секретності,

– наголосив Остальцев.

Довідка. Зі Сходу України ще у 2014 році відправляли до Росії труни із загиблими російськими солдатами. Також в мережі оприлюднили фото з похоронів псковських десантників, які "загинули за невідомих обставин".

Пам'ять – єдине, що робить нас безсмертними, – Остальцев

"Україна пам'ятає своїх синів і доньок, а росіяни навіть не знають, скільки саме їхніх солдатів загинули, і де вони поховані. Адже місця поховань теж, як правило, є секретною інформацією", – пояснив Остальцев.

Він додав, що смерть чекає кожного з нас, але по-справжньому мертвими ми будемо тільки тоді, коли з життя піде остання людина, яка пам'ятала нас.

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"Пам'ять – це єдине, що робить нас безсмертними й дозволяє переносити крізь час наш досвід, нашу мудрість, наші помилки та нас самих", – підсумував він.

Скільки українських військових загинули на Донбасі

Лише від початку 2021 року, станом на 5 липня, на Донбасі вже загинули 48 українських військових.

У 2020 році на Донбасі загинуло щонайменше 75 військових. Однак були ще й не бойові втрати. Обстрілів та втрат стало дещо менше після режиму "тиші".

У російсько-українській війні на Донбасі протягом 2019 року загинули 111 бійців Збройних сил. Втрати підконтрольних РФ бойовиків були більшими – близько 300 осіб.