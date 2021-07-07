Навіть одне забране життя нашого бійця – це безповоротна втрата і велика трагедія. Адже кожен наш військовий або доброволець є безцінним.

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Втім, війна є війна, і солдати на ній завжди будуть гинути. А нам завжди треба буде проводжати їх в останню путь. Але, як саме проводжають своїх синів і доньок українці й, наприклад, нелюди із псевдореспублік та росіяни, яких на Донбасі начебто "немає"?

Я зібрав купу матеріалу про те, як ховають і проводжають наших захисників і захисниць, і тих, хто воює проти нашої держави. Оприлюднені відео наочно демонструють різницю і ту прірву, що є між нашими народами.

Росіян ховають таємно

Це показує ставлення держав і народів до своїх полеглих. Росіян – ховають таємно, адже на Донбасі їх офіційно немає. У них немає військових почестей, а обставини їхньої загибелі не завжди знають навіть рідні, не те що знайомі або просто російські громадяни.

Довідка. Зі Сходу України ще у 2014 році відправляли до Росії труни із загиблими російськими солдатами. Також в мережі оприлюднили фото з похоронів псковських десантників, які "загинули за невідомих обставин".

Кількість загиблих

Якщо ви захочете дізнатися, скільки загинуло українських військових за весь час війни на Сході – вам достатньо буде зайти на сайт нашого Міністерства оборони й подивитися всю наявну інформацію, вона у вільному доступі, її регулярно озвучують ЗМІ.

А от якщо ви захочете дізнатися, скільки росіян загинуло в Україні під час війни – то тут ви не знайдете нічого, крім великої кількості запитань і секретності.

Вшанування пам'яті в Україні

Хоча б раз на місяць я намагаюся заїжджати на Лісове кладовище у Києві, до свого загиблого побратима і до всіх наших, хто там похований. Місце, де ховають солдатів, загиблих в бою, називається Алея слави.

На кожній могилі обов'язково є прапор України. Жовто-блакитний стяг біля кожного хреста і біля кожного імені. Україна не забуває своїх солдатів, Україна не може дозволити собі наплювати на пам'ять про тих, хто загинув в бою, захищаючи свій народ від російської агресії.

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Так, в нашій країні багато тих, кому на все це байдуже. Є, наприклад, зірки спорту й естради, які досі бояться сказати правду або просто відмовляються бачити очевидне. Є недобросовісні політики та відкриті вороги в парламенті нашої країни. Але навіть враховуючи все це, є безліч тих, кому не байдуже і хто пам'ятає.

Зал пам'яті

Сьогодні в Україні є "Зал пам'яті", він розташований на території Міністерства оборони України. Там є Дзвін пам'яті: кожен удар по ньому символізує одного загиблого військового нашої країни.



Дзвін пам'яті / Фото Liga.net

Кожного ранку почесна варта йде до дзвону і вшановує полеглих воїнів аж із 1992 року і до сьогодні. За весь рік є лише 33 дні тиші, а решту часу дзвін лунає стільки разів, скільки в цей день загинуло наших воїнів.



У "Залі пам'яті" щодня вшановують загиблих / Фото Liga.net

Пам'ять – єдине, що робить нас безсмертними

Смерть чекає кожного з нас, але по-справжньому мертвими ми будемо тільки тоді, коли з життя піде остання людина, яка пам'ятала нас. Пам'ять – це єдине, що робить нас безсмертними й дозволяє переносити крізь час наш досвід, нашу мудрість, наші помилки та нас самих.

Україна пам'ятає своїх синів і доньок, а росіяни навіть не знають, скільки саме їхніх солдатів загинули, і де вони поховані. Адже місця поховань теж, як правило, є секретною інформацією.

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Росія не рахує загиблих

Хочеться побажати нашим сусідам трохи іншого ставлення до своїх же загиблих. На жаль, Росія наслідує свого предка СРСР і ставиться до своїх же солдатів і свого народу, як це було в Радянському союзі – не рахуючи та засекречуючи.

Я вважаю ворогом як державу Росію, так і всіх тих, кого вона підтримує, але навіть за цих умов, мені як людині боляче дивитися на таке ставлення до своїх полеглих. Хоча це і не моя справа.