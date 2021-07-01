Сподіваюся, ваші варіанти відрізнятимуться від тих, які озвучили росіяни. Сталін – людина, що відповідальна за мільйони знищених життів. Хоча насправді я б назвав його упирем, який вперше в історії людства створив штучний голод небачених масштабів, під час якого тільки дітей загинуло 3, 2 млн.

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Взагалі у росіян перша п'ятірка найкрутіших особистостей дуже цікава:

Йосип Сталін (за нього – 39%);

Володимир Ленін (30%);

Олександр Пушкін (23%);

Петро I (19%);

Володимир Путін (15%).

Українці не вважають Сталіна "великим вождем"

Якщо із нашими сусідами, які вбачають крутість у персонах, через дії яких загинули люди – це норма, то в Україні, дякувати Богу, на сьогодні із цим справи йдуть значно краще. Українці не вважають Сталіна "великим вождем" та переважно ставляться до нього з негативом. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке провели на початку червня 2021 року. Респондентів попросили оцінити судження "Сталін був великим вождем". 39,8% відсотків з опитаних сказали, що не згодні з ним, а 15,6% – згодні. 34,3% – у чомусь згодні, у чомусь ні.

У 2019 році українців також опитували. У результаті з'ясували, що більшість респондентів (а це 72%) погоджуються, що "Сталін – жорстокий нелюд-тиран, винний у знищенні мільйонів невинних людей".

Трохи менше, 61% населення, не визнали, що "наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника, який прийде і наведе порядок", але водночас майже третина (31%) погоджуються, що "Сталін – мудрий керівник, який привів Радянський Союз до могутності та процвітання".

Чому Сталін – вбивця

Важко сприймати тези на кшталт: "Сталін був міцним господарником і привів СРСР на вершину світового олімпу". Коли їх чую, то рука сама починає смикатиcя і шукати обличчя, яке це сказало. Створювати кумира з деспота, який вважав людей за ніщо – це, як мінімум, ненормально.

Крім того, що Сталін був тираном і вбивцею, найбільше мене нервує, як він ставився до своєї армії: не знав про кількість загиблих, мав бездарне вище керівництво, яке посилало на забій стотисячні армії. Навіть на пострадянському просторі був вислів: "Не жалійте солдат – баби ще народять".

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Погані командири на війні – гарантована смерть

На війні я дуже сильно переймався, ким будуть мої командири. Тому що найбільше в житті я не люблю тупість, яка веде до фатальних наслідків, а на війні, як ви розумієте, – це майже гарантована смерть.

Мені пощастило. Мій командир роти – Володимир Гринюк, про якого я вже розповідав, – один з наймолодших живих Героїв України. Це почесне звання він отримав, бо захищав своїх людей та інколи робив те, що не можна. Зокрема, вів особовий склад і на власному прикладі демонстрував, як треба нищити ворога.

Також хотів би згадати командира батальйону Сергія Собка. Він теж Герой України. Завжди грамотно організовував операції та зводив втрати до мінімуму, хоча тоді, влітку 2014 року, ми постійно перебували на території ворога.



Сергій Собко та Володимир Гринюк / Колаж 24 каналу

Кумири показують, ким ми є

Глибоко переконаний, що ті, кого вважаємо кумирами або прикладами для наслідування, яскраво демонструють, хто ми є та ким хочемо бути. Якщо для когось крутість і велич зводиться до прізвища Сталін, то мені шкода цих людей. Швидше за все, вони не володіють інформацією, не мають критичного мислення. Найімовірніше, вважають, що мають абсолютне право на істину, з яким мають всі погоджуватись.

Хто ж найвидатніший

На початку я поставив питанні: "Хто, на вашу думку, є найвидатнішою людиною всіх часів і народів?". Якщо не знаєте, що відповісти, бо не розбираєтесь в особистостях – почитайте в інтернеті, подивіться на тих, хто жив на Землі 100, 200 або 300 років тому. Познайомтесь із їхньою позицією та філософією життя. Впевнений – хтось із них вас реально зачепить.

