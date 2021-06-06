Таку думку висловив Артем Овдієнко у своєму відеоблозі "Думки мої тихі". Він наголосив, що Росія та Білорусь продовжуть жити за радянськими принципами.
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"Білоруси зі своїм Лукашенком, і росіяни зі своїм Путіним – вони і досі живуть в Радянському Союзі", – сказав журналіст.
І пояснив, що мовиться не про той світ, де смачний пломбір й "ковбаса по 2,20", а в тому СРСР, де не може бути свободи слова та свободи думки.
Де усіх інодумців записують у вороги народу й з яких КДБ катуваннями вибиває зізнання,
– додав він.
Овдієнко зазначив, що це Україні часи сталінських репресій 1937 року є давнім минулим, але для білорусів і для росіян – це страшне сьогодення. Заради цього і стояв Майдан, пояснив журналіст:
- щоб не було диктатора на Банковій;
- щоб опозиційних до диктатора політиків не вбивали у середмісті Києва;
- щоб у підвалах СБУ не було катівень для опозиційних журналістів.
"В нас був Майдан і цього усього нам не сталося, але Майдану не було ані в Білорусі, ані в Росії – то ж в них те все нині є – і диктатори, і катівні для незгодних та інодумців", – підсумував Овдієнко.
Дивіться повністю відеоблог "Думки мої тихі" на 24 каналі:
Що відомо про затримання Романа Протасевича
- Літак Ryanair, на якому Протасевич зі своєю дівчиною летіли з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.
- Все через начебто загрозу замінування.
- Протасевича та Софію Сапегу зняли з літака та затримали.
- В інтерв'ю, яке за словами батьків затриманого та експертів, писалось під тиском, Протасевич визнав всю свою вину.