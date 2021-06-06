Таку думку висловив Артем Овдієнко у своєму відеоблозі "Думки мої тихі". Він наголосив, що Росія та Білорусь продовжуть жити за радянськими принципами.

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"Білоруси зі своїм Лукашенком, і росіяни зі своїм Путіним – вони і досі живуть в Радянському Союзі", – сказав журналіст.

І пояснив, що мовиться не про той світ, де смачний пломбір й "ковбаса по 2,20", а в тому СРСР, де не може бути свободи слова та свободи думки.

Де усіх інодумців записують у вороги народу й з яких КДБ катуваннями вибиває зізнання,

– додав він.

Овдієнко зазначив, що це Україні часи сталінських репресій 1937 року є давнім минулим, але для білорусів і для росіян – це страшне сьогодення. Заради цього і стояв Майдан, пояснив журналіст:

щоб не було диктатора на Банковій;

щоб опозиційних до диктатора політиків не вбивали у середмісті Києва;

щоб у підвалах СБУ не було катівень для опозиційних журналістів.

"В нас був Майдан і цього усього нам не сталося, але Майдану не було ані в Білорусі, ані в Росії – то ж в них те все нині є – і диктатори, і катівні для незгодних та інодумців", – підсумував Овдієнко.

Дивіться повністю відеоблог "Думки мої тихі" на 24 каналі:

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