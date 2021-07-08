Ранение украинский защитник получил в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Где именно вражеский выстрел задел воина – в ООС пока не сообщают.

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В каком состоянии раненый военный

Защитник из группировки "Восток" пострадал от пулевого ранения. Его оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. О наглых действиях оккупантов украинская сторона сообщила в ОБСЕ.

Обратите внимание! Боевики постоянно прибегают к атакам и нарушению "тишины". К сожалению, не проходит и недели, чтобы Украина не теряла своих защитников. Только с начала 2021 года в войне на Донбассе погибли 48 военных.

Как прошли предыдущие сутки на Донбассе