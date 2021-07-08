Ранение украинский защитник получил в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Где именно вражеский выстрел задел воина – в ООС пока не сообщают.
Кстати Основатель частной армии Blackwater планировал создать в Украине ЧВК из ветеранов, – СМИ
В каком состоянии раненый военный
Защитник из группировки "Восток" пострадал от пулевого ранения. Его оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. О наглых действиях оккупантов украинская сторона сообщила в ОБСЕ.
Как прошли предыдущие сутки на Донбассе
- В течение 7 июля пророссийские боевики 7 раз нарушили "тишину".
- Российские наемники стреляли из минометов 82 и 120 калибра, автоматических станковых гранатометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Обстрелы раздавались было возле Песков, Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки и Авдеевки.
- В результате вражеских действий один военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую помощь и отправили в госпиталь. Состояние бойца – удовлетворительное.
- Заметим, украинские защитники открывали огонь в ответ на атаки боевиков.