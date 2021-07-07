Спершу героя відспівали у місцевому соборі. Згодом Письменному віддали останню шану на Алеї Героїв біля Дніпропетровської обласної адміністрації.

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Причиною смерті медика стало поранення уламками від ворожого снаряду. Бойовики відкрили вогонь серед білого дня. 

Прощання з Юрієм Письменним / "Дніпро TV"

Спогади побратимів

  • Начальник медичної служби 93 ОМБр "Холодний Яр" розповів, що за роки перебування на Донбасі Письменний врятував життя десяткам воїнів
  • Побратими називали Письменного батьком. Він завжди сам виїжджав до поранених і турбувався за них навіть тоді, коли люди вже потрапляли до шпиталю.
  • Колега загиблого героя Валерія розповіла, що "я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить".
  • За словами побратимів Письменного, їхній батальйон осиротів.

Життєвий шлях героя

  • Письменний народився 4 березня 1962 року.
  • Мешкав у Дніпрі, закінчив місцевий медичний інститут.
  • На Донбас потрапив у 2016 році як медик-волонтер.
  • У 2018 році призивався до лав ЗСУ.
  • За тиждень до загибелі отримав військове звання "капітан".