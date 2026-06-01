Эффективнее "Шахедов": СМИ раскрыли процент попаданий дальнобойных дронов Украины

Украина усилила свои позиции в сфере использования дальнобойных беспилотников, эффективно нанося удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и военным производствам. По точности и результативности эти дроны заметно опережают вражеские "Шахеды".

Об этом отмечается в материале "РБК-Украина".

Украинские дроны атакуют российскую инфраструктуру

Прежде всего украинские удары направлены на вражескую инфраструктуру, связанную с переработкой, хранением, транспортировкой и экспортом российской нефти, а также на предприятия оборонной промышленности, которые изготавливают высокоточное вооружение и взрывчатку.

Таким образом оборонщики давят одновременно на две ключевые составляющие российской военной машины – энергетические доходы и производственные мощности ВПК.

В течение последнего года Украина существенно нарастила не только объемы и многообразие беспилотных средств, но и повысила результативность их применения.

Сейчас мы уже близки к установлению паритета по количеству запущенных дальних БПЛА. Есть шаги вперед – увеличивается количество реактивных дронов в залпах, увеличилась и боевая часть,

– уточнил один из собеседников.

Вместе с тем Украина также начала применять в массированных ударах дроны-имитаторы и приманки с небольшой боевой нагрузкой подобно тактике россиян. Таким образом защитники пытаются перегрузить и истощить систему противовоздушной обороны противника.

Российские источники утверждают, что почти каждую ночь территория России подвергается массированным налетам беспилотников, количество которых иногда достигает нескольких сотен.

Статистика применения дальнобойных БпЛА

Сейчас статистика демонстрирует существенную разницу в эффективности применения дальнобойных беспилотников.

Украинские БПЛА поражают определенные цели примерно в 10 – 12% случаев, что свидетельствует об относительно высокой точности их использования. Зато доля российских "Шахедов", которые достигают своих целей, составляет лишь около 3 – 5%. В результате разница в результативности между сторонами – более чем в два раза.

Какие цели врага недавно атаковали оборонцы?

В ночь на 31 мая под атакой оборонцев оказались цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах.

Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове – в 700 километрах от линии фронта. Вместе с тем поражения были и в Ростовском регионе, Кировском и на военном пункте базирования на Каспийском море.

В то же время в Генштабе уточняли, что Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Саратовский", линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в Кировской области, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут – Горький – Полоцк, складу горюче-смазочных материалов в Матвеевом Кургане.